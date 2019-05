Freiwillige gesucht! Rotes Kreuz startet Info-Kampagne bereits bei Kindern

Die Arbeit unter dem Zeichen des Roten Kreuzes ist deutlich mehr als nur die rasend schnelle Fahrt eines Sanitätswagens mit Blaulicht und Folgetonhorn zu einem Notfall. Die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter kümmern sich um den Patiententransport zum und vom Spital, engagieren sich beim Besuchsdienst (siehe Artikel unten), begeistern Kinder fürs Lesen, machen Sozial- und Trauerbegleitung oder kümmern sich um die Jugend. Die Aufgaben sind jedenfalls so vielfältig wie das Leben.

Ohne freiwillige Mitarbeiter würde das Rotkreuz-System kollabieren. Nun suchen die Helfer weitere ehrenamtliche Mitarbeiter. "Wir brauchen jeden!", sagt Bezirksstellenleiter Bernhard Ploier vor der Presse: "Auch jene, die nicht mit dem Rettungsauto fahren oder eine lange Sanitäterausbildung machen wollen."

Daher bemüht sich die Hilfsorganisation auf vielen Kanälen mit Werbespots Menschen zu gewinnen. Es gibt nun sogar ein eigenes Projekt, bei dem Mitarbeiter den Buben und Mädchen in Volksschulen und Kindergärten erklären, was das Rote Kreuz macht. Josef Gruber, Ploiers Stellvertreter, sagt: "Und wenn sich die Kinder nur unsere Notrufnummer merken, ist schon viel erreicht. Dann können sie Hilfe holen, wenn beispielsweise in der Familie etwas passiert."

Mit dieser Aufklärungsarbeit sollen auch Mitglieder für das Jugendrotkreuz gewonnen werden. Aktuell gibt es in Wels und Wels-Land in sechs Ortsstellen 350 Mitglieder zwischen fünf und 19 Jahren. "Zuletzt sind 15 in den Aktivdienst gewechselt", freut sich Gruber.

2018 leisteten Rotkreuz-Mitarbeiter 400.000 Stunden. In der neuen Leitstelle (Notruf 144) werden ab Herbst Hilferufe aus Wels, Wels-Land, Grieskirchen und Eferding entgegen genommen. "Wir verzeichnen täglich bis zu 1000 Anrufe", sagt Bezirksgeschäftsleiter Andreas Heinz. (müf)

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wels Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.