Freitag: Shopping Night in Wels

Zahlreiche Modekaufleute bieten eigene Stilberatungen an, sodass die aktuelle Herbstkollektion trendgerecht in Szene gesetzt wird.

Neben eigenen Angeboten gibt es auch ein Liveprogramm: In der Fußgängerzone gibt es Livemusik, in der Pfarrgasse ein großes Mercedes-Oldtimertreffen. Am Stadtplatz wird es eine Chill-out-Area geben. Ein Straßenkunst-Spektakel können die Besucher am Kaiser-Josef-Platz bestaunen.