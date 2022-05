Gemeinsam mit Andreas Hepp gibt er am Montag, 9. Mai, in der Bibliothek Lesefluss am Gries in Grieskirchen Einblick in seine fesselnde Lebensgeschichte, die er unter dem Titel "Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten" veröffentlicht hat. Beginn ist um 19 Uhr.