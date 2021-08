Im Garten der Geheimnisse in Stroheim wurde erstmals der Frauenpreis "Die Eferdingerin" vergeben. In fünf Kategorien wurden engagiere und erfolgreiche Frauen vor den Vorhang geholt. Den Preis in der Kategorie Wirtschaft gewann Ingrid Gumpelmaier-Grandl aus Eferding. Die Gründerin des ökofairen Modelabels "Fairytale Fashion" arbeitet mit Manufakturen in Nepal zusammen und setzt sich dort für faire und menschenwürdige Arbeitsbedingungen ein. Sie half auch nach der Erdbebenkatastrophe 2015. "Die