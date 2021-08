Frauenpreis "Die Eferdingerin" wird verliehen

Die Ehrung der Nominierten und die feierliche Übergabe der Preise finden am Donnerstag, 26. August, ab 18 Uhr im Garten der Geheimnisse in Stroheim statt (bei Schlechtwetter im Gasthaus Stroheimerhof). Ausgezeichnet werden die Preisträgerinnen in den Kategorien Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst mit der "Eferdingerin 2021", einer Skulptur aus dem Atelier der Künstler Elisabeth und Bruno Lipp aus Alkoven. Moderieren wird Silvia Schneider, musikalisch unterhält die junge Singer-Songwriterin Laura van Berg. Begrenzte Teilnehmerzahl, um Anmeldung wird gebeten unter info@dieeferdingerin.at oder unter Tel. 07272/2603.