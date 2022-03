Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März macht Simone Heinz-Jahraus, Leiterin des Projekts "StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt" in der Neustadt, auf die regelmäßigen Frauentische aufmerksam. "Wir tauschen uns aus und überlegen uns, wie wir das Thema Gewalt an Frauen und Kindern an die Öffentlichkeit bringen können", sagt Heinz-Jahraus. Bei der offenen Gruppe ist jede Frau willkommen, einsteigen ist jederzeit möglich.