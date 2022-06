Frauen beraten Frauen und helfen in Notlagen

Die regionale Beratungsstelle Frauennetzwerk3, die in den Bezirken Grieskirchen, Ried und Schärding Anlaufstelle für Frauen bei persönlichen und beruflichen Anliegen ist, wird vom Frauenreferat des Landes mit 62.700 Euro für das Jahr 2022 unterstützt.

Allein im Vorjahr führten die Mitarbeiterinnen rund 1000 Beratungen durch, viele davon persönlich, aber auch telefonisch oder per E-Mail. Bereits seit 17 Jahren nimmt sich das Frauennetzwerk3 der Sorgen und Nöte von Frauen jeden Alters und in verschiedenen Lebenslagen an. Die Fragen drehen sich um die Themen Job, Existenzsicherung, Kindererziehung, Beziehungsprobleme, Scheidung und vieles mehr. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos. Die Frauenberatungsstelle ist auch gut vernetzt mit Frauenhäusern, Rechtsanwälten und Sozialeinrichtungen, stellt den Kontakt her und vermittelt die Frauen weiter. Infos: www.frauennetzwerk3.at