FPÖ-Wels reagiert auf SP-Kritik an Postenbesetzung

In einer Presseaussendung verteidigt nun FPÖ-Fraktionsobmann Ralph Schäfer die Personalentscheidungen. Die Frau des FPÖ-nahen Welser Magistratsdirektors Peter Franzmayr sei von der Objektivierungskommission dem Bürgermeister als Bestgereihte vorgeschlagen worden. Auch die Kritik an der Postenbesetzung des neuen Kulturchefs gehe ins Leere. Wadauer sei bestqualifiziert gewesen und bringe sowohl im Kulturmanagement als auch in der Verwaltung als langjähriger Landesmusikschuldirektor von Gunskirchen die notwendige Erfahrung mit. Wie Franzmayr gehöre auch Wadauer keiner Partei an. Die Besetzungen am Magistrat sind laut Schäfer nicht von parteipolitischen Überlegungen, sondern von der Eignung abhängig.

