FPÖ verzichtet auf Kandidatur in Pichl bei Wels

Nach den Problemen der jüngeren Vergangenheit sei es wesentlich, so Ortsparteiobmann Gustav Niedereder, dass die Gemeinde in ruhigeres Fahrwasser kommt und effektiv zu deren Wohle zusammengearbeitet wird. "Wir stehen für taktische Spielchen nicht zur Verfügung und wollen, dass im Gemeinderat grundsolide Arbeit geleistet wird. Nicht durchdachte Kandidaturen und unklare Verhältnisse helfen niemandem", erklärt Niedereder. Nach dem Rücktritt des verurteilten Langzeit-Ortschefs Johann Doppelbauer rittern ÖVP-Vizebürgermeisterin Gabriele Aicher und der Berufsschullehrer Roland Rampetsreiter (SPÖ) um das Bürgermeisteramt. Die Wahl im Gemeinderat findet am 4. Februar statt. Aicher benötigt eine Stimme mehr, als die ÖVP Mandate hat.

