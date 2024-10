FPÖ räumt in der Region Wels ab

Blau ist die dominierende Farbe auch beim Blick auf die Ergebnisse der Nationalratswahl in Wels und seinen Umlandbezirken. Kein einziger roter Fleck mehr, auch nicht in der einstigen roten Hochburg Wels, wo die FPÖ mit 32 Prozent Stimmenanteil deutlich vor der SPÖ (24,4 Prozent) liegt. "Es ist ein großartiges Ergebnis, auch die Stärke in den Umlandgemeinden freut mich sehr", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Er würde eine Koalition mit der ÖVP aufgrund der großen inhaltlichen Überschneidungen bevorzugen. "Aber bei den Diskussionen am Sonntagabend ging es vor allem darum, Herbert Kickl zu verhindern", sagt er.

Der Welser Gemeinderat Paul Hammerl zieht für die FPÖ in den Nationalrat ein: "Jetzt erwarten wir uns den Auftrag zur Regierungsbildung." Inhaltlich wolle er verstärkt zu den Themen Gesundheitssystem und Energie arbeiten.

Welser SP enttäuscht

"Natürlich sind wir enttäuscht, auch vom Welser Ergebnis", sagt der Welser SP-Nationalratskandidat Manfred Sams, der als Nachfolger von Petra Wimmer ins Parlament einziehen wird. Wichtig sei, so Sams, einen Kanzler Kickl zu verhindern. "Wir sind bereit für Verantwortung, es wird aber schwierig, auch weil die Schnittmenge mit der ÖVP nicht groß ist."

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Im Bezirk Wels-Land kommt die FPÖ auf 34,2 Prozent, abgeschlagen dahinter ÖVP (25,5 Prozent) und SPÖ (18,5 Prozent), Neos (9 Prozent) und Grüne (7,1 Prozent). Ihre stärksten Ergebnisse fahren die Blauen in Eberstalzell (42,9 Prozent) und in Steinhaus, der Heimatgemeinde von Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (38,5 Prozent), ein.

Klaus Lindinger, VP-Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister von Fischlham, ist die Enttäuschung anzuhören. "Wir sind die letzten Tage, Wochen, Monate gerannt, leider waren die Blauen bundesweit überragend."

Das beste Ergebnis für die Grünen im Bezirk gibt es in Thalheim (12 Prozent), dem Wohnort von NAbg. Ralph Schallmeiner. "Ich habe mir natürlich ein besseres Ergebnis erwartet, es ist aber auch kein Weltuntergang", sagt Schallmeiner. Die Grünen stünden bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Rund jeder Dritte wählte FPÖ

Im Bezirk Grieskirchen ist der Abstand der ÖVP (30,3) zur FPÖ (33,5 Prozent) geringer. Kleingemeinden wie Pötting (48,2 Prozent) oder Heiligenberg (40,4 Prozent) fuhren die besten Ergebnisse für die Volkspartei ein.

Fast jeder Dritte wählte auch im Bezirk Eferding FPÖ (32,5 Prozent), ÖVP und SPÖ kamen auf 27 bzw. 20,6 Prozent. (krai, vaba)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl

Manfred Haimbuchner Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.