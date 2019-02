FPÖ-Postenschacher belastet Koalition

Umfärben tut gut in Wels, speziell dann, wenn Rabl auf vernünftige reale Sozialdemokraten zurückgreift um dann gute Entscheidungen durchzusetzen. Wenn Mega-Plauscher Zar Peter (Kommunist lt Resch)und dann Wirtschaftsbundzauberlehling Kleinpeterle noch untereinander catchen ist das gut für 2021. Kleinpeterle wird dann seine 9% schon zusammenbringen. Eine Koalition der Blauen mit Realos der SPÖ täte der Stadt gut. Der schwarze Intrigentenstadl gehört in die Versenkung geschickt (wo war die Leistung des Peter L? Ploier hatte um 8 % mehr an Stimmen und mußte gehen, Kleinpeterle wieviel? Peinlich diese ÖVP in Wels!!!!