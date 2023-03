FP-Weinstand am Welser Volksfest wird zum politischen Ärgernis

Am Donnerstag beginnt das Welser Volksfest wie gewohnt mit der Probebeleuchtung. Am selben Abend eröffnet zeitgleich um 18 Uhr das "Le Blue" – "die wohl schönste und modernste Bar in der Welser Weinkost", wie die Freiheitliche Jugend von Wels und Wels-Land in sozialen Medien eifrig die Werbetrommel rührt.