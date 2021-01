FP-Jungpolitiker aus Eferding im Bundesvorstand

Der 22-Jährige ist bereits Landesjugendobmann in OÖ. Annehmen will sich der Jus-Student vor allem um die Themen Bildung und Familie: "Ich stamme selbst aus einer Großfamilie. In Zeiten von Homeschooling sind Alleinerziehende besonders gefordert und sehen sich von der Politik allein gelassen. Hier gilt es, anzusetzen."

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.