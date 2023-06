Fortschritte bei Beislrettung in der Pernau

Die Lawog und die Baumgartner-Brauerei haben sich zum Erhalt des Beisls bekannt. Nun soll überprüft werden, wie eine Weiterführung mit der derzeitigen Pächterin funktionieren kann.

Wie berichtet, drohte dem Lokal das Ende, weil das Gebäude der Lawog, in dem es eingemietet ist, einem Neubau weichen soll. Auf Initiative der FPÖ beauftragte der Gemeinderat in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 17. April Stadtrat Ralph Schäfer (FP), zuständig für Stadtentwicklung, Gespräche mit der Lawog aufzunehmen.

Nachdem knapp 1000 Bewohner der Pernau für einen Erhalt der Stube unterschrieben hatten, haben Stadtrat und Genossenschaft Gespräche aufgenommen. Nun soll geklärt werden, welche baulichen Maßnahmen in einem neuen Gebäude für den Betrieb des Beisls notwendig wären. Schäfer zeigt sich erfreut über diese Schritte: "Da die Baumgartner Stube ein wichtiger sozialer Treffpunkt für die Pernau ist, freut es mich, dass alle Beteiligten für die Weiterführung zusammenarbeiten."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper