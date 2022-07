Forschergeist in Schulen wecken

Bei einer spannenden Aufgabenstellung mit Quiz und Partyplanungsspiel lernten die Schülerinnen und Schüler die Zusammenhänge von Konsumverhalten und Umweltauswirkungen kennen. Aus dem Bezirk Wels-Land haben drei Schulen mitgemacht. Die VS Gunskirchen entdeckte bei einer märchenhaften Rundreise die Schätze der Erde. Die Workshopreihe bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich in freier Natur auszutoben und kreativ zu sein. So können unter anderem mikroskopisch kleine Lebewesen im Wasser beobachtet und Brücken ohne Werkzeuge errichtet werden. "Mit dem Umwelt:Spiel:Raum wollen wir auch den Forschergeist wecken sowie niederschwellig die verschiedenen Facetten von Umwelt und Natur näherbringen", sagt der grüne Umweltlandesrat Stefan Kaineder.