Welser Footballer veranstalten Charity Bowl

Nachdem der Konflikt um die Stadionnutzung zwischen dem Footballverein Huskies Wels und dem Fußballklub Hertha Wels gelöst ist, steht bei den Huskies nun der Charity Bowl im Mauth-Stadion an. Die Wohltätigkeitsveranstaltung findet am Samstag, 9. November, ab 11.30 Uhr statt, an die 2000 Besucher werden erwartet. Spielgegner der Huskies ist das American-Football-Team der Johannes Kepler Universität. Die JKU Astros sind das einzige Universitätsteam außerhalb Wiens, das sich mit seiner Mannschaft an der Austrian College Sports League beteiligt. Kick-off ist um 13 Uhr.

Erlös geht an Hospizbewegung

Partner der Charity-Veranstaltung sind der Grieskirchner Frischelieferant Kröswang und der Serviceclub Round Table Wels. Der Erlös wird an die Hospizbewegung Wels/Wels-Land gespendet, die schwer kranke Menschen und Sterbende begleitet und Angehörige unterstützt.

"Wir wollen diese Veranstaltung zu einem fixen Bestandteil für alle Welserinnen und Welser, aber auch für ganz Oberösterreich machen", sagt Mario Zottele, Obmann der Huskies Wels.

Den großen und kleinen Zuschauern wird jede Menge geboten. Vor dem Kick-off und während des Spiels sind mehrere DJs in Aktion, in der Halbzeit werden die Cheerleader beider Teams mit ihren Akrobatikeinlagen unterhalten. Und nach dem Spiel wird noch zu einem gemütlichen Chill-out mit Oliver Schernhuber, dem Mitveranstalter der Sandburg Linz, geladen. Die jungen Fans der Huskies dürfen sich auf eine Hüpfburg und das Kinderschminken freuen. Kulinarisch gibt es eine bunte Auswahl, außerdem findet ein Glühwein-Opening statt. Eine Sonderabfüllung nach traditionell steirischer Rezeptur steht bereit.

Der Eintritt kostet 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts.

