Förderung von Business-Events

"Wir brauchen einen Tourismusmotor für die Messe und den Businessbereich. Mit einer 25-Prozent-Förderung für Messen, Kongresse und Firmenmeetings fordern wir eine unkomplizierte, punktgenaue und wirkungsvolle Unterstützung", sagt Lehner. Die Förderung soll jedem zustehen, der ein Event in einem Hotel oder in der Welser Messe veranstaltet – vorausgesetzt, er garantiert mindestens zehn Nächtigungen in Welser Hotels.