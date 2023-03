Fördertöpfe für LEADER-Projekte sind gut gefüllt

Das LEADER-Programm geht in die nächste Runde. Für die neue Förderperiode wurde bei der Vollversammlung der Region Wels-Land wieder Schleißheims Bürgermeister Johann Knoll gewählt. "Seit 2015 flossen drei Millionen Euro an Fördermitteln in die Region", sagt Knoll. Zu den gemeindeübergreifenden Erfolgsprojekten zählen etwa der Haager-Lies-Radweg, das Kulturmagazin "Vielfalt", die Traun(m)plätze, der Zusammenschluss der Traun-Ager-Alm-Region und die neuen Projekte Agri-PV und HofACKERdemie. Jeder, der Projektideen hat, kann sich im LEADER-Büro melden, Infos unter Tel. 0664/73 72 93 82.

