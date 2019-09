Flyers Wels starten mit Hilfe der OÖN in den Titelkampf

Zehn Tage vor Beginn der Bundesligasaison stellten die Flyers Wels gestern bei Hauptsponsor Raiffeisen den neuen Kader vor. Mit den US-Amerikanern Derek Jackson und Jarvis Ray wurden Legionäre aus der Liga verpflichtet. Neuzugang Thilo Klette begann nach einer Knieoperation mit leichtem Training. Der neue Assistenztrainer Stephan Rost kommt aus der deutschen Bundesliga und soll Headcoach Sebastian Waser bestmöglich unterstützen.

Präsident Bernhard Ploier und Obmann Michael Dittrich kündigten eine Jugendoffensive an. So soll der Fokus in diesem Jahr auf die Nachwuchsarbeit und die Professionalisierung des Trainings gelegt werden. Die Integration einheimischer Spieler in die fixe Rotation müsse forciert werden. Die Basketball-Ausbildung soll künftig schon in den Welser Volksschulen beginnen.

Raiffeisen-Chef Günter Stadlberger fixierte mit dem Verein einen Drei-Jahres-Sponsorvertrag: "Die Flyers brauchen ein finanzielles Fundament, um ordentlich planen zu können. Mit unserer Unterstützung wollen wir dem Verein einen Leistungsanreiz geben", betonte Staldberger. Erstmals Sponsor bei den Flyer sind auch die OÖNachrichten. Das OÖN-Logo ziert in der nächsten Saison die Hosen und Leiberl des Bundesligateams.

Als Saisonziel gibt Dittrich das Erreichen der Top 6 und die Playoffteilnahme aus. Als Titelfavoriten sieht er Kapfenberg und Klosterneuburg. "Wir sind noch nicht so weit. Auch die Saison darauf ist noch zu früh. 2021/22 wollen wir aber wieder den Titel holen."

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at