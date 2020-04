Flurreinigung abgesagt

Bemerkenswert ist, dass sich trotz der Unsicherheit durch die Corona-Krise unter Vorbehalt rund 1000 Schüler für die 27. Ausgabe der Welser Flurreinigung angemeldet hatten.

Seit vorigen Donnerstag ist das Altstoffzentrum Wels-Nord wieder in Betrieb. Abfall, für den ein Entsorgungsbeitrag fällig wäre, wird nicht entgegengenommen. Um die Abstandsmaßnahmen zu gewährleisten, dürfen sich maximal drei Fahrzeuge gleichzeitig am Gelände aufhalten. Am Eingang ist mit Einfahrtskontrollen zu rechnen.