Flüchtlinge waren drei Tage lang in Frachtcontainer versteckt

Die sechs Afghanen und zwei Pakistani hatten sich eigenen Angaben schon drei Tage lang in dem Container aufgehalten. Sie seien durch eine 50 mal 50 Zentimeter große Öffnung, die ein ihnen unbekannter Mann in Serbien in den Container geschnitten hatte, ins Innere gelangt, sagten sie gegenüber der Polizei aus.

Sie seien nach Österreich gekommen, um Asyl zu beantragen, Dokumente hätten sie keine bei sich. Die Asylwerber wurden festgenommen und zur Fremdenpolizei Wels gebracht, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstagnachmittag mit.