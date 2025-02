Fluchtziel Wels: "Wenn man Arbeit und Geld hat, ist es okay"

Olga, Sophia und Irina (v. l.) leben seit drei Jahren in Wels. Eine Rückkehr in die Ukraine ist für sie noch undenkbar.

Nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine strandeten Irina (62), Olga (63), Sophia (24) und Julia (50) in Oberösterreich. In der Pfarre Heilige Familie im Welser Stadtteil Vogelweide fanden sie im März 2022 ein neues Zuhause. In den drei Jahren seit ihrer Ankunft hat sich für die vier Frauen vieles, aber nicht alles zum Besseren gewendet.