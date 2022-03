Flucht vor Krieg endete bei guten Freundinnen in Wels

Olga, Alexej und Roman sind jetzt in Sicherheit. Am Donnerstag wurden sie von Rotraud und Bruno Josseck am Linzer Bahnhof in Empfang genommen. Bis vor einer Woche lebte das Künstlerehepaar im westukrainischen Czernowitz, wo sie vor dem Krieg fliehen mussten. Roman, ihren 12-jährigen Enkel haben sie mitgenommen. Eine leer stehende Wohnung der Familie Josseck ist jetzt ihr neues Zuhause.