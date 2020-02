Sie sind vom Alter her nicht mehr ganz die "Generation Greta", die Anliegen der schwedischen Umweltaktivistin teilen Sophie Steininger (22) und Gabriel Jeromin (25) aber voll und ganz. Fliegen kommt für die HTL-Absolventin und den Drechsler und Instrumentenbauer aus Flensburg wegen der Emissionen nicht infrage. Im August sind die beiden von Sophies Elternhaus in Hartkirchen mit dem Rad losgestartet und befinden sich derzeit nach mehr als 4000 Kilometern in der Türkei.