Fixe Parkplätze für Elektroscooter in Wels stehen fest

Mit den warmen Frühlingstemperaturen häufen sich in Wels auch wieder die Beschwerden über falsch "geparkte" E-Scooter, die auf Gehsteigen, Radwegen und Parkplätzen herumliegen, und über rücksichtsloses Fahrverhalten der Nutzer. Bei den seit längerem versprochenen verpflichtenden Abstellflächen für Elektroroller in der Innenstadt und an neuralgischen Punkten in den Stadtteilen ist die Stadtpolitik nun einen Schritt weiter. Am Dienstag sind in der Mobilitätsausschuss-Sitzung alle Standorte