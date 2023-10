Fischlham: Vater und Sohn führen gemeinsam Praxis

Nun ist es wesentlich einfacher, dass ein Arzt in der Praxis des anderen mitarbeitet. Matthias Blank hat von dieser Möglichkeit schnell Gebrauch gemacht: Er hat im August sein Zahnmedizin-Studium beendet und ist mit 1. Oktober in der Praxis seines Vaters Walter Blank in Fischlham eingestiegen.

Beide Ärzte können die Ordination zur selben Zeit nutzen und die Patienten betreuen. "Damit ist für die Region eine zukünftige Nachfolge gesichert", sagt Bürgermeister Klaus Lindinger (VP).

