Fischlham: Motorradlenkerin bei Sturz schwer verletzt

Die 33-jährige Linzerin war gegen 19.15 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Thalheimerstraße Landesstraße in Fischlham unterwegs. Auf dem Sozius befand sich ihr Lebensgefährte. In einer Linkskurve kam die Lenkerin rechts von der Fahrbahn an und prallte gegen einen Abgrenzungspflock. Das Motorrad überschlug sich, die Lenkerin und ihr Partner wurden in einen angrenzenden Böschungsbereich geschleudert. Das Fahrzeug kam auf den Beinen der Frau zu liegen.

Nach der Erstversorgung wurde sie mit schweren Verletzungen ins Klinikum Wels gebracht. Ihr Lebensgefährte, der das Motorrad noch von ihren Beinen gehievt hatte, kam glimpflich davon. Er hatte lediglich leichte Verletzungen und verweigerte die ärztliche Versorgung.

