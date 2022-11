Firmenjubiläum und Spatenstich bei Pöttinger

Der in dritter Generation von Laurenz Pöttinger geführte Familienbetrieb Metallwerkstätten Pöttinger in Taufkirchen beging sein 100-Jahr-Jubiläum mit einer Spatenstichfeier. Investiert wird in ein neues Metall-Technologiezentrum, das von den Metallwerkstätten sowie der Pöttinger Entsorgungstechnik von Klaus Pöttinger gemeinsam betrieben wird.