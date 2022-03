Firmenchefinnen sind auf dem Vormarsch

"Im Netzwerk von Frau in der Wirtschaft ermutigen wir Frauen, ihre Leistungen mehr nach außen zu tragen. Oft ist der Bevölkerung nicht bewusst, wie viele Unternehmerinnen es eigentlich gibt und wie wirtschaftlich stark unsere selbstständigen Frauen aufgestellt sind", sagt Renate Ozlberger, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Eferding. Allein im Bezirk Eferding kurbeln 695 Unternehmerinnen und im Bezirk Grieskirchen 1243 Firmenchefinnen den Wirtschaftskreislauf an.