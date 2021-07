Firma TGW betreut in den Ferien die Kinder ihrer Mitarbeiter

Wenn im Sommer öffentliche Einrichtungen schließen, können für berufstätige Eltern Betreuungslücken entstehen. Dann lautet die Frage aller Fragen: Wer kümmert sich in diesem Zeitraum um die Kinder?

Für die Mitarbeiter des Intralogistik-Spezialisten TGW in Marchtrenk ist die Frage schnell beantwortet. Sie nehmen ihren Nachwuchs ganz einfach mit zur Arbeit.

TGW bietet ihrer Belegschaft bereits zum fünften Mal eine durchgehende Betreuung in den neun Ferienwochen an. Dass das Angebot bei den mehr als 2000 Standortmitarbeitern großen Anklang findet, zeigen die Anmeldungen. Mehr als 70 Kinder zwischen fünf und elf Jahren verbringen heuer spannende Tage im TGW Evolution Park: "Damit setzt TGW einen weiteren Schritt zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie", betont Geschäftsführer Harald Schröpf.

Man wolle den Kindern auch Einblick in die Arbeitsumgebung ihrer Eltern ermöglichen, schildert TGW-Projektleiterin Bianca Müller. Mit einem kindergerechten Programm können sie nicht nur die Produktion entdecken. Die Lehrwerkstätte und der Activity Garden stehen den stets beaufsichtigten Kindern ebenso offen.

In Welt der Technik eintauchen

Gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften der Kinderfreunde Wels-Hausruck tauchen sie in die Welt der Technik ein. Auf dem Programm stehen weiters Ausflüge ins Freibad, in den Tiergarten und in Freizeitparks. Neben Bewegungsangeboten können die Kinder die Grand Garage in Linz besuchen. Dabei handelt es sich um eines der gemeinnützigen Projekte der TGW Privatstiftung – der Eigentümerin der TGW Logistics Group.

Im TGW-Zwergennest finden Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Unterschlupf. Aktuell werden rund 60 Kinder betreut.

Für ihre Familienfreundlichkeit wurde die Firma bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Im Vorjahr erhielt TGW den Landesfamilienpreis "Felix Familia". Den Staatspreis Familie & Beruf hat das Unternehmen ebenso in Empfang genommen.