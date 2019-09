Firma Felbermayr setzt Meilenstein

Voraussichtlich im Oktober 2021 wird die neue Zentrale des Welser Transport- und Bauunternehmens Felbermayr in Betrieb gehen. Bei der gestrigen Spatenstichfeier in Anwesenheit von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Bürgermeister Andreas Rabl (FP) wurden erste Details des ambitionierten Vorhabens bekannt. Die Pläne des Welser Architektenduos Benesch-Stögmüller sehen drei senkrecht zur Voralpenstraße gestellte Hallenbauwerke vor. In einem südlich vorgelagerten Verwaltungs- und Sozialbau sind ein Mitarbeiterrestaurant, ein Fitnessbereich und ein Kindergarten geplant. Die zentrale Werkstätte mit 9000 Quadratmetern Fläche ist das Herz des Hallenareals. Hier werden Reparaturen, Auf- und Umbauten vorgenommen. In den Nebenhallen sind Fahrzeuge, Kräne, der Bauhof, das Reifenlager und technische Hilfsmittel untergebracht. Die U-förmige Grundform des Verwaltungsbauteils erlaubt eine kompakte Anordnung der Büros mit kurzen Wegen. Die alte Zentrale im Industriegebiet wird vermietet.

Felbermayr ist mit 69 Standorten in 19 Ländern Europas vertreten. Der Familienbetrieb beschäftigt 2700 Mitarbeiter.