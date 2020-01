Rund 600 Besucher tummelten sich am letzten Abend des "Go-In" auf der Tanzfläche. Am Tag genau vor 48 Jahren ging in Finklham das Lokal in Betrieb, nicht ganz ein halbes Jahrhundert später warf nun Friedrich Greinecker-Hintenaus, der Sohn des gleichnamigen Diskothekengründers, das Handtuch: "Ich konnte es gegenüber meinen Nachbarn nicht verantworten, dass bis zu 70 Leute rauchend vor der Tür stehen. Ich will, dass die Anrainer gut schlafen können.