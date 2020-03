Gerade in schwierigen Zeiten sollten die Banken Zuversicht und Optimismus zeigen, betont der Vorstand der Welser Raiffeisenbank, Günter Stadlberger. In der Corona-Krise kommt den Banken eine Schlüsselfunktion zu. Wie verläuft jetzt Ihr Arbeitsalltag? Er verläuft so, dass ich mir mit meinem Vorstandskollegen Wolfgang Riedl alternierend die Geschäfte teile. Eine Woche ist er im Haus, eine Woche bin ich es. An zwei Tagen pro Woche sitzen wir gemeinsam, aber mit großem Sicherheitsabstand, im