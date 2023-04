Filmpremiere mit Sänger Otto Jaus im Star Movie

In der neuen Kino-Komödie von Regisseur Andreas Schmied ist nichts, wie es scheint. An der Seite von Sänger und Kabarettist Otto Jaus spielt die oberösterreichische Schauspielerin Miriam Fussenegger Ella, die Tochter eines korrupten Bankers. Ella flüchtet am Tag ihrer Hochzeit in den Kofferraum eines Bentleys. Und just diesen Wagen beschließt der schusselige Autodieb Richie (Otto Jaus) zu stehlen. Filmbeginn ist um 20.15 Uhr, Vorverkauf an den Kinokassen und online unter starmovie.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper