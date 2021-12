FH Wels besetzt neue Professur

Die Professur wurde mit dem promovierten Chemiker Christoph Burgstaller besetzt. In seiner Sparte betreibt der 44-jährige Welser seit mehr als 15 Jahren Forschung und Entwicklung.

"Mit dieser Besetzung sind wir bestens gerüstet, um an der Transformation in der Kunststofftechnologie mitzuwirken", sagt Dekan Michael Rabl. Burgstaller will vor allem junge Menschen für das Thema nachhaltige Kunststoffe begeistern.