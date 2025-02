Frahamer Feuerwehr widerspricht Posse um zu großes Feuerwehrauto

In die Offensive geht die Feuerwehr Fraham nach dem medialen Wirbel um ein neues, zu großes Tanklöschfahrzeug, das nicht mehr in das alte Feuerwehrhaus aus den 1960ern passte. Diese angebliche "Posse" schaffte es sogar in mehrere TV-Nachrichtensendungen. Die Feuerwehr widerspricht nun in einer Aussendung der Darstellung, die von einem FPÖ-Gemeinderat, der sich an eine kleinformatige Zeitung wandte, ihren Ausgang nahm. Auch ein Postwurf der Feuerwehr mit einer Klarstellung geht in den nächsten Tagen an die Haushalte in der Gemeinde.

Feuerwehrkommandant Andreas Riedl betont im Gespräch mit den OÖNachrichten, dass die Problematik schon 2022, acht Monate vor der Beschlussfassung für den Ankauf des Fahrzeuges, der Gemeinde bekannt war. Das geht auch aus Gemeinderatsprotokollen hervor. "Es ist dann eine Arbeitsgruppe von Gemeindevertretern und der Feuerwehr gebildet worden", sagt Riedl. Als erste Variante war ein Anbau an das alte Feuerwehrhaus im Gespräch, das ging wegen zu geringem Abstand zum Grundnachbarn allerdings nicht. Die zweite Variante sah eine Absenkung der beiden Garagen um zirka 30 Zentimeter vor.

"In dieser Phase ergab sich durch den Konkurs des Nah & Frisch-Markts eine neue Idee, dass wir das Feuerwehrdepot dort errichten könnten", sagt Riedl. Bereits Mitte März erfolgt der Umzug der Feuerwehr in das neue Gebäude. Das neue Tanklöschfahrzeug ist dort bereits geparkt.

Der neue Standort habe große Vorteile. "Im ersten Stock über dem alten Feuerwehrhaus ist der Kindergarten, der stetig gewachsen ist und den mittlerweile 120 Kinder besuchen, der Parkplatz ist seit den 1960ern aber gleich groß, zum Glück kam es zu keinen gefährlichen Situationen", sagt Riedl.

Man habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, sonst hätte es ja auch vom Land OÖ keine Freigabe gegeben. Dass sich jetzt junge, engagierte Kameraden blöd anreden lassen müssen, ärgert ihn. "Wir sind 365 Tage im Jahr für andere da, wir brauchen dafür kein Lob, jedoch den nötigen Respekt."

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger