Feuerwehr konnte Kellerbrand rasch löschen

Es handelt sich um ein Haus in der Hinterschweigerstraße, wie aus einer Aussendung der Polizei hervorgeht. Drei Kellerabteile gerieten in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch rasch löschen. Eine 56-jährige Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ansonsten kam niemand zu Schaden, wie die Feuerwehr Wels bestätigte. Die Türe wurde polizeilich versiegelt. Am Freitag wird ein Brandsachverständiger den Keller begutachten, berichtete die Polizei.