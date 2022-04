Festzug zu Ehren des heiligen Georg

Die Pferdefreunde feiern einen ihrer beiden Schutzpatrone, den hl. Georg (der zweite ist der heilige Leonhard). Treffpunkt ist um 8.45 Uhr bei der Filialkirche in Wim. Von dort geht es in einem langen Festzug zur Georgskirche in Kößlwang, wo es um 9.45 Uhr eine Festmesse mit Pferdesegnung geben wird.