Festivalherbst im Alten Schlachthof

Am 2. November geht es los mit dem "Sinister Feast": Mehrere Metalbands sorgen kurz nach Halloween mit harten Klängen für schaurige Stimmung.

Bereits ausverkauft sind die Tageskarten und Festivalpässe für das "Music Unlimited", das heuer von 8. bis 10. November zum 38. Mal stattfindet. Für einige Nachmittagskonzerte des beliebten Jazz-Festivals gibt es aber noch Restkarten. Kuratiert hat heuer der Saxofonist und Komponist Ken Vandermark aus Chicago – er kündigt ein "Who’s who der Künstler, die mich im Laufe meines Lebens inspiriert haben", an.

Film trifft Konzert

Das Youki-Festival im Medienkulturhaus von 19. bis 23. November ergänzt der Alte Schlachthof wie schon in den vergangenen Jahren als Schauplatz für Konzerte, Workshops und Partys. In einer Kooperation mit "Experiment Literatur" sind am 22. November die Autorinnen Aisha Franz mit ihrer Graphic Novel und Margit Mössmer mit einem Roman zu Gast. Bei der "Youki Nightline" wird im Anschluss bis in die frühen Morgenstunden getanzt.

Gegen Monatsende wird es noch einmal laut, beim "Celebrare Noctem"-Festival mit Metalmusik. Auch dazwischen liefern der Schlachthof und seine zahlreichen Partnervereine ein dichtes Programm – alle Informationen gibt es auf schlachthofwels.at

