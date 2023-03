Festivalauftakt bei Musiksommer

Flamencotanz in Perfektion mit den Las Hermanas

Den Auftakt geben heute im Atrium Europasaal die Gypsy Devils, die zu den besten Gypsy-Orchestern der Welt zählen (19.30 Uhr). Sie vermengen Gypsy, Jazz, Ethno und Flamenco mit klassischen Stücken. Am Mittwoch treten um 19.30 Uhr der Sinti-Gitarrist Lulo Reinhard und Yuliya Lonskaya gemeinsam auf. Sie spielen Latin, Flamenco, brasilianischen Jazz und Gypsy-Musik und bieten ihren Zuhörern Gitarrenspiel auf höchstem Niveau. Zum Abschluss des Festivals gastieren Las Hermanas y grupo am Donnerstag in Bad Schallerbach. Die beiden stehen für Perfektion im Flamencotanz (Beginn 18 Uhr). Ticketreservierung unter musiksommerbadschallerbach.at

