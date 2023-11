Fernwärme: Welser Kreuzung von Salzburger und Schulstraße gesperrt

WELS. Für seine übersichtlichen Verkehrsregelungen ist Wels ohnehin nicht bekannt – auswärts werden Stadtbürger oft auf das schwer zu navigierende Straßennetz angesprochen. Heuer stellte die rege Bautätigkeit des städtischen Wärmeversorgers eww, der schwer mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes beschäftigt ist, aber auch die Geduld der Einheimischen mit zahlreichen Sperren auf die Probe.

Wer sich mit Beginn der Heizsaison in Sicherheit wähnte, irrt: Ab heute ist die Salzburger Straße (B1) an der Kreuzung mit der Schulstraße gesperrt. Autofahrer werden auf der neuralgischen Pendlerroute weiträumig umgeleitet: stadteinwärts über Westring und Noitzmühlstraße Richtung Europastraße, stadtauswärts ab der Dr.-Koss-Straße auf die Dragonerstraße.

Heizsaison: Die Zeit drängt

Grund für die Sperre sei ein Rohrbruch bei einer der wichtigsten Fernwärmeleitungen der Stadt, erklärt eww-Vorstand Wolfgang Nöstlinger: "Über diese Leitung werden Wimpassing und die Gartenstadt versorgt, die Arbeiten sind unaufschiebbar." Der Wärmeversorger würde ständig sein Netz kontrollieren: "Dieses technische Gebrechen war aber unerwartet, jetzt müssen wir rasch handeln." Die Zeit drängt: Die Heizsaison hat begonnen, angesichts der milden Temperaturen ist die Wärmeversorgung aber noch möglich.

Nöstlinger bittet um Verständnis: "Ich weiß, dass diese Straßensperren für Autofahrer belastend sind. Aber letzten Endes profitieren alle davon, dass Wels durch umweltfreundliche Fernwärme aus der Abfallverbrennung versorgt wird."

Ärgerlich ist die Sperre auch für Felix Bachmair. Seine Falken-Apotheke liegt in der Salzburger Straße direkt neben der Baustelle. "Ich hatte aber Kontakt mit der eww und der Stadt und verstehe, dass es notwendig ist", sagt er. Sein Geschäft ist – ebenso wie die zahlreichen Arztpraxen in der Nähe – während der Arbeiten von der Europastraße aus erreichbar. "Ich hoffe nur, dass die drei Wochen wirklich stimmen", sagt Bachmair.

Davon geht Nöstlinger stark aus: "Wir haben eine relativ lange Bauzeit gemeldet. Wenn das Wetter passt, könnten wir sogar schon früher wieder fertig sein", erklärt der Vorstand.

Entspannung in Sicht

Im kommenden Jahr ist immerhin etwas Entspannung auf den Welser Straßen in Sicht: Während heuer die Hauptleitungen entlang der Hauptdurchzugsstraßen beim Fernwärmeausbau und dem Tausch alter Leitungen im Fokus standen, sind 2024 vor allem die Nebenstraßen an der Reihe. "Das sind dann eher punktuelle Baustellen, die den Verkehr weniger betreffen", kündigt Nöstlinger an. Auch für mehrere Neubauprojekte werden die Leitungen vorbereitet.

In Thalheim nützt die eww eine Baustelle der ÖBB: Diese sanieren die Eisenbahnbrücke der Almtalbahn. Die Ascheter Straße muss deshalb gesperrt werden, in dieser Zeit verlegt der Energieversorger Leitungen, um das dortige Altenheim anzuschließen.

Autor Valentin Bayer