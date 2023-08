Fernwärme: Vier Baustellen starten am Montag

In der Salzburger Straße werden im Bereich Schulstraße bis voraussichtlich 15. September Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die Schulstraße wird in beide Richtungen befahrbar sein. Ebenfalls bis 15. September gibt es eine Baustelle in der Offenbachstraße. Bis 22. September dauern die Arbeiten in der Römerstraße, jene in der Föhrenstraße bis 29. September. Bei allen drei Baustellen ist die Zu- und Wegfahrt für Anrainer möglich.

