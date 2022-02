Fernwärme: 2000 Kilo C02 weniger pro Haushalt

30.000 Kunden versorgt der städtische Energieversorger eww mit Fernwärme. 25.000 weitere sollen es noch werden. Mit dem 2021 begonnenen Bau des Nordrings und der Erneuerung des derzeit 80 Kilometer langen Leitungsnetzes will die eww-Gruppe umweltfreundliche Energie in möglichst alle Welser Haushalte liefern.

Fernwärme gehört zu den saubersten Energieträgern. Durch die Anbindung kann ein Zweipersonenhaushalt jährlich bis zu 2280 Kilogramm CO2 einsparen: "Mit unseren Kunden wollen wir Wels zur klimafreundlichsten Stadt Österreichs machen", kündigt eww-Vorstand Florian Niedersüß an.

Aktuell wird das Leitungsnetz zu über 80 Prozent durch Abwärme aus der Abfallverwertung WAV versorgt. Das Biomasseheizwerk in Thalheim und eine Solaranlage am Messedach dienen als Back-up. In den vergangenen Wochen wurde auch das Welser Fernheizkraftwerk aktiviert. Die eww nahm dort zwei Heißwasserkessel in Betrieb: "In unser Netz können verschiedene Wärmeerzeuger eingespeist werden. Das verschafft uns eine enorme Vielseitigkeit und unseren Kunden eine hohe Versorgungssicherheit", sagt der technische eww-Vorstand Wolfgang Nöstlinger.