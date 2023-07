Ferienvergnügen ohne Anmeldung in ganz Wels

Vom 31. Juli bis zum 1. September sorgen die Kinderfreunde und "Abenteuer Familie" wöchentlich von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr für ein Kinderprogramm im Welldorado-Freibad. Ohne Aufpreis können kleine Badegäste an verschiedenen Bewegungs-, Geschicklichkeits- und Wasserspielen sowie Kreativangeboten teilnehmen.

Ebenfalls kostenlos ist das freizeit- und sozialpädagogische Programm der beiden Organisationen, das unter der Woche von 16 bis 19 Uhr bei Schönwetter auf öffentlichen Grünanlagen stattfindet: Montag in der Eibenstraße, Dienstag in der Freiung, Mittwoch in der Laahener Straße, Donnerstag in Wimpassung und Freitag am Rosenhag.

Auch die Nutzung folgender Schulsportplätze ist bis 1. September von 8 Uhr bis 20 Uhr möglich: Pernau (Handel-Mazetti-Straße 5), Vogelweide (Dr. Breitwieser-Straße 1), Neustadt (Mozartstraße 18-20), und Lichtenegg (Zeileisstraße 1). Jeden Donnerstag bis einschließlich 7. September wird im Quartier Gartenstadt unter dem Motto "Offenes Quartier" gespielt, gebastelt und gekocht.

