Ferientipps für Groß und Klein

Wer aktiv sein will, dem empfiehlt sich etwa eine Runde Eislaufen in den Eishallen der Region, die auch die Öffnungszeiten zum Teil erweitert haben. Sollte das Wetter nicht völlig verrücktspielen, so lohnt sich in den Semesterferien sicher auch ein Ausflug in die Natur, ob mit dem Skateboard, dem Roller oder dem Rad.

In den Tiergärten haben die ersten Jungtiere dieses Jahres das Licht der Welt erblickt. Der Tiergarten in Wels freut sich über Nachwuchs im Affenhaus und der Zoo Schmiding in Krenglbach über das Giraffenbaby Nuka, das am 23. Jänner geboren wurde. In den Semesterferien bekommen die Besucher im Zoo Schmiding von den Tierpflegern Informationen aus erster Hand. Chamäleons und Loris werden mit den Besuchern gefüttert, die Tapire werden vor den Augen der Besucher gestriegelt und geduscht, man darf einen Blick in die Stallungen werfen und vieles mehr.

Wer in die Welt von Naturwissenschaft und Technik eintauchen will, ist im Welios in Wels richtig. Hier stehen täglich Science Shows rund um die Themen Stickstoff und Feuer auf dem Programm.

Ein Erlebnis für die ganze Familie ist auch das Lösen von Rätseln in den sogenannten Escape Rooms, wo man "eingesperrt" wird. Dort müssen die Teilnehmer gemeinsam im Wettlauf gegen die Zeit verschiedene knifflige Aufgaben lösen. Anbieter dafür gibt es zum Beispiel in Wels und Linz.

Streicheleinheiten für das Nashorn

Blick hinter die Kulissen, Zoo Schmiding, Krenglbach

In den Semesterferien lässt der Zoo Schmiding die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen. Die Tierpfleger zeigen, was ihren Schützlingen guttut und welche Tricks sie anwenden, um die Futtersuche für die Tiere zu einem kleinen Abenteuer zu machen. Wer Lust hat, mit den Tierpflegern in die Futterküche zu schauen und mit ihnen kreative Fresspakete zusammenzustellen, sollte täglich zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr im Bereich des Streichelzoos vorbeischauen.

Ein Höhepunkt ist sicher der Besuch des Giraffenhauses, wo es wieder Nachwuchs gibt.

Runden drehen auf dem Eis

Schlittschuhvergnügen in Wels, Marchtrenk, Peuerbach

Unter freiem Himmel übers Eis gleiten kann man nach der Schließung des Welser Eis-8ers zwar nun nicht mehr.

Keine Langeweile am Eis Bild: Stadt Wels

Aber Eislauffans können in der Region auch in den Eishallen in Wels, Marchtrenk und Peuerbach ihre Runden auf zwei Kufen ziehen. Wer keine eigene Ausrüstung hat, kann Schlittschuhe ausleihen. In den Semesterferien gibt es zum Teil längere Öffnungszeiten.

Ahoi in der Piratenwelt

Badevergnügen im Aquapulco, Bad Schallerbach

Kleine Wasserratten lieben die Piratenwelt im Aquapulco in Bad Schallerbach mit fünf Rutschen, dem großen Wellenbecken und dem 5D-Kino mit beweglichen Sitzen und tollen Spezialeffekten.

Die Krake wartet. Bild: Eurotherme

Die ganz Mutigen stürzen sich über die Kamikaze-Rutsche mit einem Gefälle von 50 Prozent, es warten aber auch noch Black Jack, Snaky, die Krake und der Canyon.

Spektakuläre Experimente

Science Shows im Welios in Wels

Im Welios stehen in den Semesterferien zweimal täglich, um 11 Uhr und um 14.30 Uhr, Science Shows auf dem Programm, bei denen die Besucher einen unvergesslichen „Wow“-Effekt erleben – im Spiel sind dabei Stickstoff und Feuer.

Spannende Chemie und Physik Bild: Welios

Neben der Dauerausstellung ist derzeit die aktuelle Sonderausstellung „Unter den Wolken – von Wetter und Klima“ zu sehen.

Premiere für Faschingsnarren

Faschingsroas in Fischlham

Erstmals findet am 27. Februar, dem Faschingssonntag, die Fischlhamer Faschingsroas statt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr bei der Lagerhaus-Tankstelle, wo der Musikerverein aufspielen wird.

Endlich wieder kostümieren Bild: Volker Weihbold

Um 14 Uhr starten dann die kleinen und großen Narren gemeinsam durch den Ort, Abschluss ist am Gemeindeplatz. Für die Kinder gibt es einen Luftballonstart und Krapfen.