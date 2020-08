Ferienbetreuung: Große Nachfrage

Im Hort Wimpassing sind wochenweise 70 bis 80 Kinder untergebracht, in den beiden Kindergärten Laahen und Lichtenegg 140 bis 190 Kinder pro Woche. Tatkräftige Unterstützung erhalten die Mitarbeiterinnen der Stadt in diesem erweiterten Sommerjournaldienst von zwölf Ferialpraktikantinnen. Gemeinsam wird gekocht und gebacken, es gab eine Sommerparty mit Hüpfburg, eine Wasser-Olympiade und verschiedene Workshops (Bastelwerkstatt, Jonglieren etc.) sowie für die Hortkinder einen Ausflug in die Traunauen.

