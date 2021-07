Ferienbeginn und Formel-1-Rennen: Stauwochenende

LINZ. Am bevorstehenden Wochenende müssen sich Reisende österreichweit sowie an den Grenzen auf längere Staus und Wartezeiten einstellen.

Grund dafür ist zum einen der Ferienbeginn im Osten: In Wien, Niederösterreich sowie im Burgenland erhalten die Schüler morgen ihr Zeugnis, weshalb Verkehrsexperten bereits ab Freitagnachmittag Verzögerungen auf den Transitrouten im Osten erwarten.

Auch am Wochenende werden Autofahrer zeitweise viel Geduld im Gepäck haben müssen: Ab den frühen Vormittagsstunden werden in Salzburg und Tirol die Westautobahn (A1), die Brennerautobahn (A13), die Fernpassstrecke (B179), die Inntalautobahn (A12) sowie die Tauernautobahn (A10) im Mittelpunkt der Staumeldungen stehen. An den Grenzen dürfte vermutlich die Ausreise nach Italien am längsten dauern.

Motorsportfans unterwegs

Neben dem Ferienbeginn wird aber auch der Formel-1-Grand-Prix im obersteirischen Spielberg am Wochenende Zigtausende Motorsportfans anlocken. Die Anreise der Zuschauer wird speziell rund um die Strecke Verkehrsbehinderungen auslösen: Davon vor allem betroffen werden die Spielberger und die Triester Straße sowie die direkten Zufahrten zu den Parkplätzen sein.