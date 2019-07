Mähdrescherfahrer riss Stromleitung ab

Fünf Feuerwehren standen am Mittwochnachmittag bei dem Feldbrand im Einsatz.

Ein 28-jähriger Mähdrescherfahrer hatte während der Erntearbeiten auf einem Feld in Pennewang gegen 14.10 Uhr eine Stromleitung abgerissen. Dadurch geriet ein Teil des Feldes in Brand. Der Mähdrescherfahrer blieb im Fahrzeug sitzen, um nicht in den Stromkreis zu gelangen. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand im etwas abgelegenen Feld rasch eindämmen.

Nach der Freischaltung der Leitung konnte der Lenker des Mähdreschers das Fahrzeug unverletzt verlassen. Techniker reparierten die Stromleitung.