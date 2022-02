Am Ende ist es doch schneller gegangen als von vielen erwartet. Mit Samstag, 5. März, darf die Nachtgastronomie öffnen, es kann wieder gefeiert und getanzt werden – ohne Sperrstunde, ohne Maske, ohne 3G. In der Branche herrsche jetzt Aufbruchsstimmung und eine große Dynamik bei den Vorbereitungen künftiger Events, sagt Fabian Grüneis alias DJ Greenice. "Dass es so schnell gehen würde mit den Öffnungsschritten, hat mich selbst überrascht, etwas Planungssicherheit und Vorlaufzeit wäre gut