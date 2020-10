Einen weitgehend "normalen" Schulbetrieb hatte sich Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) zum Start ins neue Schuljahr gewünscht. Es ist bestenfalls die viel zitierte "neue Normalität" geworden. Denn die österreichweit steigenden Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen schlagen sich auch in den heimischen Schulen nieder. Rund 1300 Schüler und 180 Lehrer sind derzeit in Österreich positiv auf das Coronavirus getestet.